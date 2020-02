Oscars 2020: Die Gewinner im Überblick

BESTER FILM

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Gewinner: Parasite

BESTE REGIE

The Irishman – Martin Scorsese

Joker – Todd Phillips

1917 – Sam Mendes

Once Upon a Time in Hollywood – Quentin Tarantino

Parasite – Bong Joon Ho

Gewinner: Parasite – Bong Joon Ho

BESTES ORIGINAL DREHBUCH

Knives Out

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Gewinner: Parasite

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

The Two Popes

Gewinner: Jojo Rabbit

BESTE SCHAUSPIELERIN

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson – Marriage Story

Siorse Ronan – Little Women

Charlize Theron – Bombshell

Renee Zellweger – Judy

Gewinnerin: Renee Zellweger – Judy

BESTER SCHAUSPIELER

Antonio Banderas – Leid und Herrlichkeit

Leonardo DiCaprio – Once Upon A Time …

Adam Driver – Marriage Story

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce – Die zwei Päpste

Gewinner: Joaquin Phoenix - Joker

BESTE SCHAUSPIELERIN IN EINER NEBENROLLE

Kathy Bates – Richard Jewell

Laura Dern – Marriage Story

Scarlett Johansson – Jojo Rabbit

Florence Pugh – Little Women

Margot Robbie – Bombshell

Gewinnerin: Laura Dern – Marriage Story

BESTER SCHAUSPIELER IN EINER NEBENROLLE

Tom Hanks - Der wunderbare Mr. Rogers

Anthony Hopkins – Die zwei Päpste

Al Pacino – The Irishman

Joe Pesci – The Irishman

Brad Pitt - Once Upon A Time in Hollywood

Gewinner: Brad Pitt - Once Upon A Time in Hollywood

BESTER FREMDSPRACHIGER FILM

Corpus Christi (Polen)

Honeyland ( Nordmazedonien)

Les Miserables ( Frankreich)

Leid und Herrlichkeit ( Spanien)

Parasite ( Südkorea)

Gewinner: Parsite

BESTER ANIMATIONSFILM

Drachenzähmen leicht gemacht 3

Ich habe meinen Körper verloren

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Gewinner: Toy Story 4

BESTE KAMERA

The Irishman

Joker

Der Leuchtturm

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Gewinner: 1917( Roger Deakins)

VISUAL EFFECTS

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Gewinner: 1917

BESTE ORIGINAL FILMMUSIK

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Star Wars: The Rise of Skywalker

Gewinner: Joker

BESTE DOKUMENTATION

American Factory

The Cave

Am Rande der Demokratie

Für Sama

Land des Honigs

Gewinner: American Factory

Die gesamte Gewinnerliste mit allen 24 Kategorien ist auf der Homepage der Academy of Motion Picture Arts and Sciences zu finden.