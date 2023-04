"Schlaflos in Portugal", 8. April, 20:15 Uhr, Das Erste

Die Ehepaare Livia (Ulrike C. Tscharre, 50) und Richard (Barry Atsma, 50) sowie Amira (Melika Foroutan, 47) und Martin (Oliver Mommsen, 54) sind Nachbarn und Freunde, ihre Kinder (Julius Gause, 18, Kya-Celina Barucki, 18) sind "best buddies". Einmal im Jahr fahren sie gemeinsam in Urlaub. Doch dieses Jahr ist alles anders: Architektin Amira ist beruflich verhindert, Livia entdeckt, dass ihr Mann Richard fremdgeht. So fahren Livia und Martin samt der Kinder in das Ferienhaus an der Algarve. Dort kommen sie sich unerwartet näher, bis ihre Ehepartner plötzlich vor der Tür stehen.

"The Masked Singer", 8. April, 20:15 Uhr, ProSieben

Welche Stars stecken unter den Masken der achten Staffel? Diese Frage stellen sich nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer, sondern auch Ruth Moschner (46), Rea Garvey (49) und ein wöchentlicher Gast im Rateteam. Das Känguru wurde schon in der letzten Folge als Schauspieler Jan Josef Liefers (58) enttarnt. Der Schuhschnabel, der Igel, das Seepferdchen, der Waschbär, der Pilz, Diamantula, der Toast und der Frotteefant sind noch im Rennen.