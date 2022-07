"Over & Out"-Trailer: Dramedy mit Jessica Schwarz und Nora Tschirner

Frauenpower vor und hinter der Kamera

Die Chemie der Darstellerinnen Jessica Schwarz, Petra Schmidt-Schaller, Nora Tschirner, und Julia Becker, was vielleicht auch daran liegt, dass sie vor den Dreharbeiten einige Tage lang zusammen auf einer einsamen Hütte verbrachten, um sich besser kennenzulernen ist stark.

Julia Becker führte auch Regie und schrieb obendrein das Drehbuch. Als Produzentin fungiert Frauke Kolbmüller ("Systemsprenger“). Die Produktion begann am 3. August 2021 und entstand an insgesamt 35 Drehtagen in Kroatien, Hamburg und Niedersachsen.

"Over & Out" startet am 31. August in den Kinos.