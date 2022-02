Sebastian Stan von Tommy Lee akzeptiert

Weder Pamela Anderson noch Tommy Lee haben ihre offizielle Zustimmung zu dem Projekt erteilt, weshalb sich Siegel an einem Kapitel aus Lees Memoiren orientierte und Sebastian Stan sowie Lily James alte Interview-Aufnahmen der beiden Hauptfiguren zu Rate zogen, um sich auf ihre Rollen vorzubereiten.

Lily Lames wandte sich sogar persönlich an Anderson, erhielt aber niemals eine Antwort, wie sie der "Los Angeles Times" kürzlich mitteilte. Stan hingegen war in dieser Hinsicht glücklicher, denn Lee hatte in einem Interview zumindest nichts dagegen einzuwenden, von dem Darsteller verkörpert zu werden.