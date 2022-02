War das Sextape kein Privateigentum?

"Als FreundIn von Pamela werde ich zumindest nicht mehr gefragt, ob das Tape wirklich gestohlen wurde. Aber stellt euch vor, eines Tages werden Nacktfotos von einem Star geleaked und Hollywood stellt nicht nur die Straftat nach, sondern auch die Nacktfotos. Das würde niemals passieren. In den 90er-Jahren wurde über Pamelas Körper in der Öffentlichkeit geurteilt. Es stellte sich nie die Frage, ob es gestohlen wurde, aber das Gericht hat entschieden, dass es kein Privateigentum war, weil ihr Körper der Welt gehörte", so die Quelle.

Weiters fügte sie hinzu, dass Anderson damals wie heute ein Opfer übergriffigen Verhaltens war: "Pamela ist immer noch eine Ausnahme der Regel. (...) Ja es sind kurze Clips, aber meiner Meinung nach ist das schlimmste an der Serie, dass sie nicht nur die Geschichte nacherzählen, sondern auch die Szenen nachspielen."

"Pam & Tommy" ist auf Disney+ zu sehen. Im Wochentakt erscheinen neue Folgen, bis das Serienfinale am 9. März zum Streamen verfügbar ist.