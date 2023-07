Steckt Sophie hinter dem Brand in der Wohnung von Elena und Max?

Kaya, die eben noch Sophies Leben beschützt hat, kündigt ihrer langjährigen Chefin. Dabei wird enthüllt, dass sie für den Brand in der Wohnung von Max und Elena verantwortlich ist. "Adam" lag also richtig: Sophie hat den Brand in der Wohnung der beiden beauftragt, um so an die 40 Lebensjahre von Elena zu kommen.