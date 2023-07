"Paradise": 5 Fakten zum Start des deutschen Netflix-Thrillers

3. Genre aus Deutschland?

"Ich finde das Genre wahnsinnig spannend und mag es, wenn man als Filmemacher:in die Möglichkeit bekommt, eine neue Welt zu entwerfen", freut sich Regisseur Boris Kunz über den Near-Future-Thriller.

"Die Geschichte ist so spannend, die hätte ich zur Not sogar ohne den Zukunftsaspekt erzählt! Ich hoffe, dass der Film so gut ankommt, dass sich noch mehr Leute in Deutschland trauen, Genre zu machen."