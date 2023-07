"Secret Invasion": Das Ende der Marvel-Serie erklärt

Die Ernte

Graviks Plan, die Weltherrschaft zu erringen, sah vor, mithilfe der "Ernte" Super-Skrulls zu entwickeln. Die Gestaltwandler können nicht nur das Aussehen von anderen Wesen übernehmen, sondern auch deren Fähigkeiten. Im Laufe der Staffel hat Gravik (Kingsley Ben-Adir) sich bereits immer weiter modifiziert und wurde so zu einem beinahe unbezwingbaren und übermächtigen Gegner. Um jedoch wirklich zu einem unbesiegbaren Kämpfer zu werden, benötigt er die Superkräfte der Avengers und weiteren Marvel-Held:innen. Diese sogenannte Ernte hat Nick Fury ironischerweise in seinem Grab versteckt.

Am Ende der fünften Episode ging Nick Fury zusammen mit Sonya Falsworth (Olivia Colman) zu dem Versteck. In der sechsten und finalen Folge macht er sich nun auf den Weg, um Gravik in seiner Super-Maschine zu treffen. Nachdem der Skrull nochmal deutlich gemacht hat, wie enttäuscht er von Nick Fury ist, weil dieser nicht sein Versprechen eingehalten hat, für seinen Volksgenoss:innen eine Heimat zu finden, steckt er die Ernte in die Super-Maschine und kann nun auf die Fähigkeiten der Superheld:innen zugreifen.