"Paradise": Lohnt sich der deutsche Scifi-Thriller auf Netflix?

Fantastischer Scifi-Thriller

Das Science-Fiction-Genre ist äußerst unüblich für eine deutsche Produktion. Meistens wagt sich Deutschland nicht an Genre-Filme, da damit ein höherer (finanzieller) Aufwand verbunden ist. Denn jede:r weiß, eine Kulisse für einen Scifi-Thriller aufzubauen ist viel aufwändiger als einen Krimi oder ein Drama. Immerhin sind diese in unserer Realität basiert.

Doch mithilfe von Netflix wurde mit "Paradise" ein überaus qualitativ hochwertiger Scifi-Thriller auf die Beine gestellt, der voll und ganz überzeugt und einen sofort in seine Welt mitnimmt – und seien wir uns doch mal ehrlich: Das ist das wichtigste bei einer Science-Fiction-Geschichte. Die Authentizität des Films entsteht durch die düsteren und futuristischen Zukunftsbilder, die getrost mit dystopischen Scifi-Werken aus Hollywood mithalten können. Hier erwartet Zuschauer:innen 1A-Science-Fiction-Ästhetik.

Wie üblich im Scifi-Genre geht der dargestellte technische Fortschritt mit Einbußen der Moral einher. Innovation wie "Lebenszeit gegen Geld" werden immer zu zwei Lagern führen, die letzten Endes in Extremgruppierungen enden. So kommt es auch in "Paradise", wo eine Terror-Gruppe mit jedem Mittel ihre Ideale verteidigen will. Durch die berechtigte Kritik an der Biotechnologie entstehen faszinierende Diskussionen, die zum (Mit-)Denken anregen. Dadurch wird philosophisches Gedankengut mit Action-Szenen gemischt, womit eines der besten Elemente des Scifi-Genre hervorragend getroffen wird.