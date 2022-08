"Partner Track" auf Netflix: Anwaltskanzlei als Haifischbecken

Romanverfilmung

Die Hauptrolle wird von Arden Cho gespielt, die sich bereits durch ihre Rolle in "Teen Wolf" einen Namen machte. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Helen Wan. Als Showrunnerin fungierte Georgia Lee.

In einem Interview mit "Deadline" sagte Jinny Howe, die Leiterin des Netflix-Dramaprogramms, Folgendes zu "Partner Track": "Ich denke, es ist ein sehr persönliches Projekt von Georgia. Sie ist von Erfahrungen in ihrem eigenen Arbeitsleben inspiriert und wir haben viel darüber geredet, was der richtige Weg ist, um gewisse Themen anzusprechen. Es ist eine Balance aus Humor, Romanze und Drama, aber das Einzigartige an der Serie ist, dass wir sie aus der Perspektive von Ingrid Yun erzählen.“

Die Hauptfigur bildet tatsächlich einen großen Kontrast zu ihrer Umgebung. Alleine durch ihre rosafarbenen Outfits sticht sie aus dem grauen Alltag der Kanzlei heraus. Ingrid mach keine Anstalten, ihre Emotionen zu verbergen und bleibt ihrem Wesenskern treu.

Die erste Staffel "Partner Track" besteht aus 10 Episoden und ist zurzeit auf Netflix verfügbar.