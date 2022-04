"Tierwesen"-Reihe blieb hinter Erwartungen zurück

Soeben konnten wir im dritten Teil mit dem Titel "Dumbledores Geheimnisse" miterleben, wie sich die Konflikte zwischen den beiden Zauber-Fraktionen in den 30er-Jahren immer mehr zuspitzten und der diabolische Grindelwald fast die Macht an sich gerissen hätte. Die Gefahr konnte noch einmal abgewendet werden und obendrein gab es dann am Ende eine längst fällige Hochzeit.

Dieses Film-Finale stellt eigentlich einen sehr stimmigen Abschluss dar und obwohl in der Film-Welt noch nicht einmal der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, könnte man fast meinen, dass ein weiterer Teil gar nicht mehr nötig wäre.

Womöglich müssen wir uns nach diesem Film auch tatsächlich für immer von der magischen Welt um den besonderen Zoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) verabschieden. Der vorherige Teil "Grindelwalds Verbrechen" ist bei seinen Einspielergebnissen bereits weit hinter den Erwartungen des Filmstudios Warner Bros. zurückgeblieben und hatte im Vergleich zum ersten Film deutlich schlechter abgeschnitten: Die Zahlen waren von weltweit 814 Millionen US-Dollar auf 654 Millionen gefallen.