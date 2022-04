"Pistol"-Trailer: Serie über Sex-Pistols-Gitarristen Steve Jones

Wilde Musik-Memoiren

Basierend auf Jones' 2017 erschienenen Memoiren "Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol" ist dies die Geschichte einer Band von lauten "No Future"-Arbeiterkindern, die das langweilige, korrupte Establishment in seinen Grundfesten erschütterte, die Regierung zu stürzen drohte und Musik und Kultur für immer veränderte.

In „Pistol“ spielen Toby Wallace als Steve Jones, Jacob Slater als Paul Cook, Anson Boon als John Lydon, Christian Lees als Glen Matlock, Louis Partridge als Sid Vicious, Sydney Chandler als Chrissie Hynde, Talulah Riley als Vivienne Westwood und Thomas Brodie-Sangster als Malcolm McLaren.

Die Serie wurde von Craig Pearce entwickelt und geschrieben. Regisseur Danny Boyle zählt auch zu den ausführenden Produzenten.

"Pistol" wird demnächst auf Disney+ unter dem Star-Banner in Österreich zu sehen sein. Die Premiere wird alle sechs Episoden umfassen. Der genaue Starttermin wird zeitnah bekannt gegeben.