Kommt "Pitch Perfect 4"? Das sagt Brittany Snow dazu

Brittany Snow über "Pitch Perfect 4"

Klar, dass die Stars aus "Pitch Perfect" immer wieder auf eine mögliche erneute Fortsetzung angesprochen werden. Bisher zeigte sich der Großteil von ihnen sehr offen und beteuerte, gerne wieder in die fröhliche A-Capella-Welt zurückkehren zu wollen. Erst vor kurzem äußerte sich dazu auch Brittany Snow, die in den Filmen Goldkehlchen Chloe Beale spielt – und zwar in der "The Kelly Clarkson Show":

"Ich liebe es, [die 'Pitch Perfect‘-Filme] zu machen", betonte Snow. "Ich meine, ich bin mit meinen besten FreundInnen zusammen und wir können singen und tanzen. Und wir werden dafür bezahlt, also ist es ein Kinderspiel." Logische Schlussfolgerung: "Also würde ich gerne einen weiteren [Film] machen, weil wir einfach alle zusammen sein würden.“

Neben ihren scheinbar BFFs hatte Snow auch schon zwei weitere Casting-Vorschläge für "Pitch Perfect 4" parat: Kelly Clarkson und Regina Hall. Wenn der Streifen dadurch etwas weniger aalglatt wird wie seine VorgängerInnen, dann wären wir auch dafür!

Hier ist der Brittany Snows Auftritt in der "The Kelly Clarkson Show":