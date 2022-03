Kommt "Fack ju Göhte 4"? Was bisher bekannt ist

Als Kleinkrimineller, der sich als Lehrer ausgibt, um an seine versteckte Beute zu kommen, katapultierte sich Elyas M'Barek in die A-Liga der deutschen Kino-Stars: "Fack ju Göhte" war die erfolgreichste deutsche Komödie des Jahres 2013, insgesamt sahen ihn bereits weit mehr als sieben Millionen Menschen. Das macht die herrlich respektlose, moderne, rasante, spritzige und damit auch liebenswerte Komödie um AußenseiterInnen, an die niemand mehr glaubt, zum fünft erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten.

Kein Wunder: "Fack ju Göthe" strotzt nur so vor pointierten Gags, liebevoll-überzeichneten Charakteren und einer DarstellerInnen-Riege, die sich sehen lassen kann: Neben M'Barek scheinen Uschi Glas, Katja Riemann, Karoline Herfurth und Jella Haase die Zeit ihres Lebens zu haben.