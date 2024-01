"Criminal"-Serie: Prime Video verfilmt beliebte Graphic Novel

Hintergrundinfos zu "Criminal"

"Criminal" ist eine Graphic Novel aus dem Jahre 2006, die aus zehn Ausgaben besteht. Jede der einzelnen Geschichten sind in sich abgeschlossen und fokussieren sich auf jeweils unterschiedliche Charaktere, die aber allesamt in Center City wohnen und auch beispielsweise in derselben Bar verkehren. Ob diese Struktur auch in der Prime Video-Serie beibehalten wird, ist aber noch nicht bekannt.

Autor von "Criminal" ist Ed Brubaker, aus dessen Feder unter anderem auch die großartigen Graphic Novels "The Fade Out" und "Kill or be Killed" stammen. Zudem war Brubaker aber auch für DC und Marvel tätig, schuf beispielsweise die Figur des Winter Soldiers. Illustrator von "Criminal" ist Sean Phillips (ebenso u.a. "The Fade Out").

Brubaker ist bei der "Criminal"-Serie gemeinsam mit Jordan Harper ("Gotham") als Showrunner tätig und schrieb außerdem das Drehbuch für die Pilotfolge. Phillips fungiert als Ececutive Producer.