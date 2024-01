Kraftvolle Empowerment-Message

Damit der (kraftvolle) Fokus aufs Intim-Geerdete auch funktioniert, muss die Protagonistin natürlich begeistern, in ihren Bann ziehen, trotz aller Unterschiede eine Beziehung zum Publikum herstellen können. Alaqua Cox (Maya Lopez ist ihre erste Schauspielrolle!) macht ihren Job wunderbar und bemerkenswert. Cox ist selbst gehörlos, was natürlich erheblich zur Authentizität der Figur und ihrer Welt rund um sie beiträgt. Kudos für diese Casting-Entscheidung! Die Schlüsselszenen in Mayas Heldinnen-Reise kommen gänzlich ohne Geräusche (abgesehen von einem intensiv-dumpfen Klopfen) aus, die Welt wird in diesen Momenten nicht nur für sie, sondern auch für die Zuschauer:innen still – was Gänsehaut sowie eine starke Verbindung zur Figur auslöst.

Bei der Gebärdensprache wurde immens viel Wert auf Korrektheit gelegt, ebenso bei der Darstellung von Mayas indigenen Wurzeln (Regisseurin Sydney Freekand wuchs selbst in einem Navajo-Reservat auf; zudem wurden Expert:innen bei den Dreharbeiten hinzugezogen). Obendrein lebt sie mit einem amputieren Bein. Das mag auf den ersten Blick etwas too much und betont woke anmuten, doch Maya verkommt niemals zu einer abgehakten Checkliste, niemals zu einer spröden Charakterschablone: Maya (und auch alle – wichtigen – Nebenfiguren) sind dreidimensionale Figuren mit Ecken und Kanten, die ihr Anders-Sein in ihre individuelle Stärke umwandeln, ja gar zelebrieren. Aber sich nicht davon charakterisieren lassen.

Die körperlichen und seelischen Narben (Cox schafft es mühelos, den Schmerz Mayas auf das Publikum zu übertragen) machen Maya nicht zum Opfer, sondern zur Kämpferin. "Kingpin had it's run. Now it's time for a queen", betont sie beinahe störrisch. Diversity wurde im MCU noch nie so kraftvoll (und authentisch) dargestellt wie in "Echo", die Empowerment-Message ist nicht aufgesetzt, sondern ist in der DNA der Figur bzw. der Serie eingeschrieben.