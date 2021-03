"Der Prinz aus Zamunda 2" wiederholt einen "Bridgerton"-Fehler

Ein unfreiwillig gezeugter Sohn

Bleiben wir zunächst in Zamunda. Nachdem Akeem vom Prinzen zum König aufgerückt ist und einen männlichen Erben vermisst, erfährt er plötzlich, dass er bereits seit 30 Jahren Vater eines Sohnes ist. Bisher war Akeem davon überzeugt, bei seinem ersten Amerika-Trip mit keiner anderen Frau außer Lisa Kontakt gehabt zu haben, doch nun verrät ihm Semmi, was damals wirklich passiert ist. Eines Abends hat eine Frau namens Mary Akeem unter Drogen gesetzt und zum Sex "gezwungen" – so wurde sein Sohn Lavelle gezeugt.

Dieser unfreiwillige One Night Stand sorgt im Film für Lacher, später wird Akeem seiner Frau gegenüber scherzend erwähnen, dass ihn sein Freund mit dieser "seltsamen Frau" bekannt gemacht habe, "die mich unter Drogen setzte und Sex mit mir hatte". Lisa selbst scheint die Sache so zu betrachten, als wäre ihr Ehemann schuld daran und nimmt Mary eher in Schutz. Die Ernsthaftigkeit von diesem sexuellen Übergriff wird also in ihrer Bedeutung heruntergespielt.