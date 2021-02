"Der Prinz von Zamunda 2"-Trailer: Eddie Murphys Rückkehr nach New York

In diesem Sequel steht Akeem (Murphy) also kurz davor, zum König von Zamunda gekrönt zu werden. Als sich herausstellt, dass er offenbar einen bisher unbekannten Sohn namens Lavelle hat, der im New Yorker Stadtteil Queens lebt, macht sich der neue Regent erneut in die amerikanische Großstadt auf, um seinen unbekannten Sprössling zu finden.

Wieder dabei ist auch Arsenio Hall als sein Diener und Freund Semmi. Wesley Snipes spielt General Izzi, den Herrscher des Nachbarlandes von Zamunda, was ganz nach einer Schurkenrolle klingt. Als weitere Stars sind Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley und James Earl Jones mit von der Partie.

Trailer Nummer 2 zeigt uns dann nähere Details und wir erfahren, dass der illegitime Sohn nach Zamunda kommt.