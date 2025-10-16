"Promi Big Brother" 2025: Ist wer raus nach Folge 10?

Andrej Mangold erzählt in Folge 10 von "Promi Big Brother" 2025 seinen Mitbewohnern, dass er seit mehr als 20 Jahren keinen Kontakt zu seinem Vater hat. Er ist im Zwiespalt: Einerseits wünscht er sich den Kontakt, andererseits hat er Angst davor. Paco Herb wurde von Laura Blond für den Exit nominiert und ist davon tief getroffen. Und die Ladies in der Musterwohnung bekommen sich in die Haare, weil Karina2you sich "vorgedrängelt" und Marc Terenzi nominiert hat

Vaterloser Bachelor "Ich habe meinen Vater bestimmt über 20 Jahre nicht gesehen", erzählt Andrej Mangold (38) in der Musterwohnung seinen Mitbewohnern. Als sich sein Vater Jahre später meldete, wollte er nur finanzielle Hilfe. Seitdem ist viel Zeit vergangen, in der sein Vater zwar den Kontakt zu ihm sucht, Andrej aber immer noch skeptisch ist. Unter Tränen gibt der 38-Jährige zu: "Ich weiß nicht, was mich zurückhält." Marc Terenzi und Satansbratan Erik sprechen ihrem Mitbewohner Mut zu. "Lass nichts unversucht in deinem Leben, vielleicht wirst du es bereuen, wenn es zu spät ist", rät Erik. Im Sprechzimmer kommen Andrej die Tränen: "Das ist wie ein Kreis, der noch nicht geschlossen ist. Ich möchte den für mich schließen, habe aber auch Angst davor, was passiert, wenn ich wieder in den Kontakt gehe. Abgelehnt zu werden. Das Gefühl zu bekommen, dass die Kontaktaufnahme nur aus dem Grund passiert, dass irgendwas gebraucht wird."

Unverstandene Sarah-Jane In der Musterwohnung bekommen sich die Bewohnerinnen sogar noch nach Marc Terenzis Exit in die Haare: Bei der Ladies Night mussten die vier verbliebenen Damen jeweils einen Mann auf die Exit-Liste setzen. Karina trifft im Sprechzimmer als erste ihre Wahl und gibt Marc Terenzi ihre Stimme. Laura Blond entscheidet sich im Anschluss für Paco Herb. Das nimmt Sarah-Jane Wollny vor allem Karina übel: "Ich wollte Michael eigentlich nicht nehmen. Als ich da drin war und gesehen habe, dass die beiden Bilder weg sind, habe ich mich erst mal richtig aufgeregt, weil ich dachte, warum wählt Karina einen von denen, die wir genannt haben, obwohl sie auch jemand anders hätte nominieren können? Damit hast du mir das unglaublich schwer gemacht!" Karina ist sich keiner Schuld bewusst: "Ich habe mit gutem Gewissen Marc nominiert. Du hast mit ihm keinen Streit! Mich hat er sehr verletzt. Was hat das mit euch zu tun? Ich habe gesagt, dass ich Marc nominiere, ganz klar, heute den ganzen Tag. Das war nicht so kompliziert." Das will Sarah-Jane nicht so stehen lassen und zickt: "Für mich schon! Du verstehst mich nicht!"

Wer muss diesmal gehen? Sarah-Jane Wollny ist es dann auch, die ihre Koffer packen muss. Dabei hat sie Größe bewiesen, denn der Auszug wäre vermeidbar gewesen. Beim Supermarkt-Einkauf hatte sie kurz zuvor noch ein unmoralisches Angebot erhalten: Den Einkauf für die Gruppe sausen lassen und dafür vor der anstehenden Nominierung geschützt werden. Doch sie lehnte ab - und durfte so zumindest "erhobenen Hauptes" und im Wissen, als Teamplayerin im Gedächtnis zu bleiben, gehen.