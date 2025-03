Es herrscht zu Beginn von Folge 6 weiter eine Spaltung bei "Promis unter Palmen". Auf der einen Seite steht "Team Original Gangsta" (OG) um Ober-"Bro" Christo (38) und seiner "Sista" Lisha Savage (38). Auf der anderen Seite das "Team Liebe" um den vom milden Jesus zum alttestamentarischen Rachegott mutierten Menowin Fröhlich (37). Dazu gehören Chico (44), Melody Haase (31) und Cosimo Citiolo (43). Ist das Team Liebe, das seinem Namen schon länger keine Ehre mehr macht, zahlenmäßig überlegen, sind Christo und Lisha mit Abstand die beiden stärksten Einzelspieler. Menowin schwört seine Jünger ein. Wenn zwei von ihnen Captains werden, können sie den Kern der OG sprengen. Indem sie Christo und Lisha in unterschiedliche Teams wählen, steht sicher einer der beiden zur Rauswahl fest. Doch schon bei der Vorbereitung des Kapitänsspiels dezimiert sich Team Liebe.

Spielabbruch: Eklat um Chico Die Stars werden in Krebskostümen im Sand verbuddelt. Dabei kommt es zu Sticheleien zwischen Chico und Lisha. "Ich möchte dich rauskicken", sagt der Lottogewinner zur YouTuberin. Die kontert sinngemäß, dass er sich nur gegen Frauen zu kämpfen traue. "Weil du so einen kleinen Pimmel" hast, sagt sie und deutet mit den Krebsscheren an ihren Händen einen sehr kleinen Zwischenraum an. Was Chico darauf antwortet, ist nicht vollständig zu hören. Die Produktion überpiepst es. "Lass mich einmal an dich ran und guck mal, wie du dich dann fühlst", ist unter anderem noch zu verstehen. Die betretenen Blicke der Mitkandidaten sprechen Bände. Sein Verhalten war "unterschichtig, dass es einem die Schuhe auszieht", findet Reality-Königin Claudia Obert (63). Chico muss die Sendung mit sofortiger Wirkung verlassen. "Androhung sexueller Gewalt hat bei uns keinen Platz", heißt es aus dem Off zur Begründung.

"Gott ist groß" Nach Chicos Rauswurf geht das Spiel weiter. Und tatsächlich setzen sich zwei Mitglieder des Teams Liebe durch: Melody und Cosimo. Menowins Plan scheint aufzugehen. Doch dann nimmt er sich selbst aus dem Spiel. Nach einem schiefgegangenen Vorwärtssalto humpelt er und muss ins Krankenhaus. Er braucht einen "Heilopraktiker" (Cosimo). Melody befürchtet schon den endgültigen Abschied ihres Schwarms Menowin und die völlige Erosion des Teams Liebe. Doch Menowin kehrt mit der Diagnose Ischiasnerv eingeklemmt zurück. Zu einem actionlastigen Spiel kann er aber eher nichts mehr beitragen. "Gott ist groß", sagt Lisha über die Dezimierung ihrer Konkurrenz. Chicos Ausschluss hat für das Team OG eine positive Konsequenz. Nikola (28) kehrt zurück. Obwohl Christo ihn in der letzten Folge nach einer Provokation durch Chico zur Wahl gestellt hatte, ist Nikola seinem "Bro" nicht böse. Der Rückkehrer hegt nur gegen Melody einen Groll. Die hatte ihrem ehemaligen Flirt den Todesstoß versetzt. Das fand Nikola "unmenschlich", er sagt Melody nicht einmal Hallo.

"Gefühle haben im Geschäftsleben nichts verloren!" Melody ist vor der Zusammenstellung ihres Teams im Gefühlschaos. Bis Claudia sie einnordet: "Gefühle haben im Geschäftsleben nichts verloren!" Melody wählt als erstes Christo. Die Absicht ist klar. Sie will absichtlich verlieren. Mit Iris Klein (56) und Claudia holt sie noch zwei Kandidatinnen in ihr Team, die auf dem Schlachtfeld nicht gerade Granaten sind. Cosimo wählt wie besprochen Lisha aus, das starke OG-Duo ist zerrissen. Außerdem nimmt er den sportinvaliden Menowin und Nikola. Der freut sich wie ein Kind auf das Spiel, ehe ihm Claudia klarmacht, dass er für Christo und Lisha nur ein Opfer ist.

Melody verliert mit Absicht Die beiden Vierergruppen müssen einen auf dem Wasser mit Pontons aufgebauten Parcours bewältigen. Dabei müssen sie kleine Kugeln einsammeln. Wer ins Wasser fällt, muss die Runde abbrechen. Melody macht aus ihrem Plan kein Hehl. Als sie dran ist, wirft sie die Kugeln ins Wasser. Bei ihrem zweiten Durchgang setzt sie sich einfach hin. Christo und Iris geben ihr Bestes, doch sie können die Niederlage ihrer Mannschaft nicht verhindern.

Christo packt schon seine Koffer Christo rechnet schon mit dem Abschied, seine Koffer hatte er schon vor dem Spiel gepackt. Es läuft also alles im Sinn von Menowin. Doch dann bekommt der gläubige Christ plötzlich eine Erleuchtung. Er sieht ein, dass er für all den Hass im Haus verantwortlich ist, dass er das Team Liebe gegen die OGs aufgehetzt hat. Er kündigt an, nicht gegen Christo stimmen zu wollen, der ohne seine Intrigen wohl nie auf der Abschussliste gelandet wäre. Claudia steht als einzige Kandidatin mit klarem Kopf zwischen allen Stühlen. Die knallharte Geschäftsfrau ist fassungslos ob solcher Gefühlsduselei und Wirrköpfigkeit. Vor allem der "Demagoge" und "verlotterte Rapper" Christo bekommt sein Fett weg.

Menowin entscheidet sich für Liebe - doch es gibt nur Verlierer Cosimo, dessen Stimme als Kapitän im Fall eines Gleichstandes doppelt zählt, votiert für Iris und gegen Christo. Nicht nur, weil er Iris mag, sondern weil er Christo für einen starken Gegner hält. Wenigstens einer handelt vernünftig im Sinne des Spiels. Nikola sieht Christo ebenfalls als Konkurrent. Doch gerade gegen so einen will er ihm Finale antreten. Er stimmt also gegen Iris. Es kommt somit auf Menowin an. Der bleibt seiner Ansage treu und sichert Christo. Iris ist also das Bauernopfer der irren Entwicklung. Erst von Melodys Verweigerung, dann von Menowins Gesinnungswandel. Das sieht sogar Melody ein. Sie bietet an, an Iris' Stelle auszuziehen. Doch das Reglement sieht einen solchen Tausch nicht vor. Die große Verliererin neben Iris ist Melody, die erst Opfer von Menowins Einflüsterung und dann seinem Richtungswandel wurde.