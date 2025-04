Nachdem sich Menowin Fröhlich (37) in der vorangegangenen Folge von "Promis unter Palmen" vom Saulus wieder zum Paulus wandelte, herrscht in der siebten und vorletzten Episode eitel Sonnenschein. Selbst Melody Haase (31), die Opfer von Menowins Einflüsterungen und dann von seinem Richtungswandel wurde, ist in der Villa nicht isoliert. Die Teilnehmer schwören sich, jetzt nur noch fair um den Sieg zu kämpfen. Lisha Savage (37) hat dabei wohl weggehört, aber dazu später.

Die Stimmung ist so harmonisch, dass die Produktion mit einem Zeitvertreib Zwietracht säen will. Die Stars sollen sich gegenseitig imitieren. Lisha überzeugt als angeschickerte Claudia Obert (63), Christo (38) als Cosimo Citiolo (43). Doch die Jury aus den bereits ausgeschiedenen Eike Immel (64), Kim Virginia (29) und Yvonne Woelke (46) kürt Claudia zur Gewinnerin. Sie imitierte durchaus gekonnt den "verlotterten Rapper" (Claudia) Christo. Falls die Macher von "Promis unter Palmen" durch den Comedy-Contest auf einen Streit spekuliert haben, täuschen sie sich. Die Atmosphäre bleibt gut.