Diese Unterschiede gibt es zwischen Buch und Film

In der neuen Netflix-Romanze "Purple Hearts" nach der Romanvorlage von Tess Wakefield gehen die Sängerin Cassie und der Soldat Luke eine Scheinehe ein, um so medizinische und finanzielle Vorteile zu erhalten. Als Luke beim Einsatz verletzt wird, kommt alles anders, als gedacht.

Wenn man sich die Handlung des Romans auf der Seite des Verlages "Simon & Schuster" durchliest, fällt auf, dass sich das Buch und die Verfilmung in zwei Punkten unterscheiden: der Handlungsort und Lukes Job sind anders. Luke ist zwar immer noch ein Soldat, jedoch ist er im Roman ein Army Trainee und im Film ein Marine. Während die Vorlage außerdem in Austin, Texas angesiedelt ist, spielt die Adaption in Oceanside, Kalifornien.

Laut "Netflix Life" gibt es zwischen Buch und Film aber keine weiteren gravierenden Unterschiede. Das heißt, die Verfilmung ist der Vorlage erstaunlich treu geblieben – wahrscheinlich sehr zur Freude der LeserInnenschaft.