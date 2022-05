"Bros": Trailer zur ersten schwulen Mainstream-Rom-Com

Darum geht's in "Bros"

Der berühmte US-Komiker Billy Eichner (der auch Co-Autor des Films ist) spielt einen von zwei schwulen Männern mit Bindungsängsten, die es aber trotzdem miteinander probieren wollen. Damit das Ganze etwas komplexer wird, wagt sich "Bros" auf die Metaebene, denn Bobby (Eichner) ist ein Podcaster, der von einem großen Hollywood-Studio dazu engagiert wird, eine schwule Rom-Com zu schreiben.

Das Studio hat aber, eh klar, so seine ganz eigenen Vorstellungen, wie so ein Film auszusehen hat, nämlich wie ein Niemandsland zwischen Stereotypen und "Love is Love is Love". Doch Bobby ist strikt dagegen und stellt klar, dass Schwule eben nicht so sind wie Heteros, was man auch auf der Leinwand präsentieren müsse.

Wie "Bros" genau weitergeht, wird aus dem Trailer nicht klar, aber anscheinend trifft Bobby im Zuge der Arbeit an dem Film auf Aaron (Macfarlane) – und, BAM!, sind wir schon mitten drin in einer Rom-Com ...