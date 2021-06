Staffel 3?

Von offizieller Seite gab es noch keine Bestätigung, dass es eine dritte Staffel von "Ragnarök" geben wird. Die Tatsache, dass Netflix im Zuge der Corona-Pandemie Coming-of-Age-Serien wie "The Society" und "I Am Not Okay With This" eingestampft hat, aber weiterhin an "Ragnarök" festhält, ist ein Indiz dafür, dass der Streaminganbieter Potential in der Serie sieht.

Die ersten beiden Staffeln wurden mit knapp 16 Monaten Abstand veröffentlicht, weshalb es möglich wäre, dass die dritte Staffel im Sommer 2022 erscheinen könnte.

Auch wenn beide über den nordischen Gott Thor erzählen, steht "Ragnarök" inhaltlich in keiner Verbindung zu den Marvel-Filmen mit Chris Hemsworth.