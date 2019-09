"Raising Dion": Erster Trailer der ungewöhnlichen Superhelden-Serie

Der Trailer lässt ein durchaus Action-reiches Familiendrama erwarten, dass die Herausforderungen der Kindererziehung adressiert und gleichzeitig ein Fantasy-Abenteuer bietet, das eher an "E.T. – Der Außerirdische" erinnert als an gängige Superheldenfilme: Wie bändigt man einen Siebenjährigen, der sich unsichtbar machen oder teleportieren kann? Wie bringt man dem Sohnemann bei, was man in der Öffentlichkeit besser nicht macht? Zum Beispiel Superkräfte ausprobieren. Wie schützt man sein Kind vor Gefahren?

Hinter der Serie steht der Schauspieler und Produzent Michael B. Jordan ("Creed"), der in der Serie in Rückblicken auch den verstorbenen Vater von Dion spielt. Die Serie basiert auf der gleichnamigen Comic-Vorlage von Dennis Liu, der daraus auch einen beeindruckenden Kurzfilm gemacht hat. Er ist auch Executive Producer der Serie. Das Drehbuch stammt jedoch von Carol Barbee ("("UnReal", "Touch", "Für alle Fälle Amy"), die auch Showrunner der zehnteiligen Netfilx-Serie ist.

"Raising Dion" ist ab 4. Oktober 2019 bei Netflix zu sehen.