"Rebel": Disney+-Drama-Serie von Erin Brockovich inspiriert

Das sagt Brockovich dazu

"'Rebel' ist nicht nur meine Geschichte, es ist unser aller Geschichte. In jedem von uns steckt ein Held und ich freue mich so sehr, dass Krista Vernoff und ABC ihre visionäre Erzählweise in diese Serie einbringen", so Erin Brockovich. "Der Name 'Rebel' steht für Selbstbestimmung, Mut und Überwindung – sogar unter den schlimmsten Umständen. Ich kann mir niemanden vorstellen, der diese Rolle besser spielen könnte als die unbezwingbare Katey Sagal, die eine solche Power hat, genauso wie der Rest dieser außergewöhnlichen Besetzung."