"Red Rocket": Trailer zum Pornostar-Film-Highlight mit Simon Rex

Simon Rex ist wieder da! "Simon who?", werdet ihr euch vielleicht an dieser Stelle fragen. Wir sind sicher, ihr kennt ihn: Seine berühmt-berüchtigste Rolle ist jene des Deppen George in der "Scary Movie"-Reihe, in der Dramedy "Jack & Jill" gab er sich ebenfalls die Ehre. Zudem war er in der ersten Staffel der sympathischen Sitcom "Hallo Holly" (OT: "What I like about you") dabei, in den USA kennt man ihn außerdem als ehemaligen MTV-Moderator. Doch irgendwann war Rex weg vom Fenster und in der Versenkung verschwunden.

Doch nun feiert er ein Comeback, das es in sich hat: Im Film "Red Rocket", der am 14. April in den Kinos startet, spielt er die Hauptrolle des abgehalfterten Ex-Pornostars Mikey Saber. Die Rolle ist Simon Rex sozusagen auf den Leib geschneidert: Denn auch er begann seine Karriere mit Pornofilmen, in denen er sich mit sich selbst vergnügte. So ist es ein Cum... ähm, Comeback im doppelten Sinne.

Hier ist der Trailer: