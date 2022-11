Egal, ob in Film oder Fernsehen, erwachsenes Drama oder Kinderprogramm, eins hatten sie alle gemein: Meist entsprach die Hauptfigur dem gesellschaftlichen Bild von Schönheit, das leider eher in Richtung Unter- als Übergewicht tendiert. Gerade die früheren Märchen-Verfilmungen von Disney stechen dabei (leider negativ) heraus. Doch gerade der Mauskonzern wandelt sich in dieser Richtung momentan sehr, wie "Reflect" beweist – der neue Disney-Kurzfilm, in dem es um eine 13-jährige mehrgewichtige Ballerina geht.

Seht hier den Trailer zu "Reflect":