"Lightyear": Pixar-Film zeigt erstmals Kuss zwischen zwei Frauen

Ist "Lightyear" ein Wendepunkt?

"Lightyear" ist nicht der erste Pixar-Film mit einer queeren Figur. In "Onward: Keine halben Sachen" (2020) zum Beispiel erwähnt eine einäugige Polizistin, die aber nur in einigen wenigen Szenen zu sehen ist, ihre Freundin. In "A Toy Story: Alles hört auf mein Kommando" (2019) sehen wird zwei Mütter, die ihr Kind vorm Kindergarten umarmen. 2016 wurde in "Findet Dorie" (mit Queer-Ikone Ellen DeGeneres in der Hauptrolle) ein lesbisches Pärchen nur vage angedeutet.

Eine große Ausnahme stellt "Out" aus dem Jahr 2020 dar, in dem es ausschließlich um das Coming-Out eines Mannes geht. Hier handelt es sich allerdings "nur" um einen Kurzfilm, der ausschließlich auf Disney+ veröffentlicht wurde.

Der lesbische Kuss in "Lightyear" könnte also, so "Variety", einen möglichen großen Wendepunkt in Sachen LGBTIQ-Repräsentation nicht nur in Pixar-Filmen, sondern allgemein in Animations-Blockbustern markieren. Endlich würde Queerness in der bunten Animationswelt nicht mehr nur angedeutet, sondern offen gezeigt werden. Endlich würde unter all der Farbenpracht tatsächlich ein Regenbogen glitzern.