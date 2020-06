RENEWED: Diese US-Serien starten 2020 in die nächste Staffel

Vor dem Sommer ist für viele TV-Serien in den USA endgültig Stichtag. Dann heißt es: Canceled or Renewed! Im Mai und Juni fällt bei vielen US-Sendern die Entscheidung, ob eine Serie in der nächsten TV-Saison wieder auf die Bildschirme zurückkehrt oder abgesetzt wird. Außerdem ist "Pilot Season", d.h. jeder Sender wählt aus den zahlreichen Serien-Pitches von Produzenten und Autoren jene Ideen aus, für die eine erste Staffel produziert wird. Zwar spielt die Pilot Season inzwischen durch Streaming-Anbieter wie Netflix und Amazon Prime Video, die beinahe monatlich neue Serien an den Start schicken, eine nicht mehr ganz so zentrale Rolle.

Für Serien-Junkies und auch Serien-Normalverbraucher ist es dennoch wissenswert, ob die jeweilige(n) Lieblingsserie(n) eingestellt wurden oder in die nächste Staffel starten. Wir geben hier einen kurzen Überblick (in alphabetischer Reihenfolge) zu den wichtigsten US-Serien, die bereits offiziell (oder im Fall von "Lucifer" mit ziemlicher Sicherheit) fortgesetzt werden (Stand: 3. Juni 2020).