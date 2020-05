SERIEN-KALENDER: Diese Serien starten im Juni 2020

THE SINNER: JAMIE, Staffel 3 (Netflix): In der dritten Staffel der Krimiserie ermittelt Police Detective Harry Ambrose (Bull Pullman) wieder in einem geheimnisvollen Fall. Diesmal wendet sich der werdende Vater Jamie (Matt Bomer) nach einem Autounfall an Ambrose. Natürlich ist wieder nichts so wie es scheint.