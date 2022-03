"Resident Evil"-Serie auf Netflix enthüllt Starttermin und Poster

Darum geht's in "Resident Evil"

Die Story ist im Jahr 2036 angesiedelt, also 14 Jahre nach der Entdeckung des tödlichen T-Virus, das damals eine Apokalypse verursacht hat. Jade Wesker kämpft in einer Welt ums Überleben, die von blutrünstigen infizierten und wahnsinnigen Kreaturen beheimatet wird. Inmitten dieses blutroten Horrors wird Jade von ihrer Vergangenheit in New Raccoon City heimgesucht: Nach und nach werden die erschreckenden Verbindungen ihres Vaters zur Umbrella Corporation enthüllt – und sie erfährt, was mit ihrer Schwester Billie passiert ist.

Dazu Showrunner Andrew Dabb: "Die Serie wird jeder Art von 'Resident Evil'-Fan und auch denjenigen, die zum ersten Mal dabei sind, eine komplett neue Erfahrung bieten – mit vielen alten FreundInnen und einigen Dingen (blutrünstigen, verrückten Dingen), die noch niemand zuvor gesehen hat.“

"Resident Evil" besteht aus acht einstündigen Episoden und ist ab 14. Juli auf Netflix zu sehen.

Schon jetzt läuft auf Netflix die empfehlenswerte Animations-Serie "Resident Evil: Infinite Darkness". Hier geht's direkt zur Serie!