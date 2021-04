"Resident Evil: Infinite Darkness"-Trailer: Zombies im Weißen Haus

Realfilm-Feeling

Regisseur Hasumi fühlt sich laut "Slashfilm" geehrt über diese Aufgabe: "Dass man mir die Arbeit zu dieser Geschichte anvertraut hat, die bereits über einen so ausgedehnten Background und so viele Fans verfügt, hat mich zwar etwas unter Druck gesetzt, aber die Freude war im Endeffekt doch stärker. Obwohl die Serie ja vollkommen animiert ist, habe ich mich bemüht, durch Lichteffekte und Kamerawinkel eine Atmosphäre wie in einem Live-Action-Film zu schaffen. Ich hoffe, dass Fans der 'Resident Evil'-Reihe und NeueinsteigerInnen diesen Realismus gleichermaßen zu schätzen wissen und sich die Serie in einem Zug anschauen."

"Resident Evil: Infinite Darkness" startet im Juli auf Netflix.