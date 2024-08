Um dem Oberhaupt des tibetischen Buddhismus nahe zu sein, lebte er sogar eine Weile im nordindischen Dharamsala, der Exil-Residenz des Dalai Lama und dem Sitz der tibetischen Exilregierung. Seit 1995 ist Gere Vorstandsvorsitzender der Menschenrechtsorganisation "International Campaign for Tibet", die sich für ein demokratisches Selbstbestimmungsrecht und die Sicherung der Menschenrechte im chinesisch besetzten Tibet einsetzt.

Richard Gere wird die Mission des Dalai Lama ab sofort auch auf filmischer Ebene unterstützen. Zusammen mit dem Produzenten und Regisseur Oren Moverman (58) wird er als Executive Producer das Team des Schweizer Dokumentarfilms "Wisdom of Happiness" unterstützen. Wie es in der Pressemitteilung dazu heißt, wird in dem Werk "eine eindrückliche filmische Auseinandersetzung mit der innersten Gedankenwelt des Dalai Lama geschaffen".

"Feiner Film, der eine große Wirkung auf die Zukunft haben kann"

Der Dokumentarfilm soll im Herbst/Winter 2024 weltweit in die Kinos kommen und versteht sich als "philosophisches Vermächtnis des Dalai Lama auf der großen Leinwand". Co-Produzent Richard Gere wird in der Mitteilung hinsichtlich der potenziellen Wirkungskraft der Doku folgendermaßen zitiert: "Dies ist ein feiner Film, der eine große Wirkung auf die Zukunft haben kann". Mitstreiter Moverman fügte dem hinzu: "Als Filmemacher bin ich zutiefst dankbar für die Einladung, an diesem wirklich einzigartigen Film mitzuwirken, der gütige Freundlichkeit so schön in die malerische Bildsprache des Films überträgt."