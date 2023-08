What We Leave Behind (2022)

Regisseurin Iliana Sosa widmet hier ihrem Großvater Julian Moreno ein filmisches Denkmal. Er ist weder eine bedeutsame historischer Persönlichkeit noch ein berühmte Star, sondern ein einfacher Arbeiter, der wie so viele Mexikaner:innen auch in seiner Jugend in die USA emigriert ist. Bis ins hohe Alter lebt er auf beiden Seiten des Grenzzauns. Nun begleitet ihn seine Enkelin dabei, wie er ein Haus baut und in seine Vergangenheit blickt. Ein höchst intimer Blick auf einen Menschen, der stellvertretend für viele gesellschaftliche Herausforderungen steht.

"What We Leave Behind" wurde auf zahlreichen Festivals ausgezeichnet und hat eine hundertprozentige Zustimmung von Kritiker:innen auf "Rotten Tomatoes".

