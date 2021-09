"Riddick 4": Vin Diesel weckt Hoffnung auf baldiges Sequel

Dreh in Australien geplant

Bereits früher in diesem Jahr gab Vin Diesel in einem "Games Radar"-Interview bekannt, dass Regisseur David Twohy ein Drehbuch für den vierten Film abgeschlossen habe und die Dreharbeiten offenbar in Australien stattfinden sollen, doch er konnte noch kein genaueres Datum nennen. Durch das aktuelle Posting wird aber deutlich, dass alle Beteiligten Gas geben und die Verwirklichung des Projekts wohl sehr bald bevorsteht.

Bis dahin verkürzen wir uns einfach die Wartezeit mit dem Wieder-Sehen der früheren Filme. Alle drei sind derzeit auf Amazon Prime verfügbar.

Hier geht's zu "Pitch Black: Planet der Finsternis"!

Hier geht's zu ""Riddick: Chroniken eines Kriegers"!

Hier geht's zu " Riddick: Überleben ist seine Rache "!

Hinweis: Die Produkt-Links, die zu Amazon führen, sind Affiliate-Links. Wenn du auf einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht!