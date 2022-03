"Rimini" von Ulrich Seidl: Trailer und Starttermin

Zwiegespaltene Kritiken

Die Kritiken zu "Rimini" fielen bisher gemischt aus. "Filmstarts" beispielsweise meint, dass Richie Bravo zwar die mit Abstand sympathischste Figur aus allen Seidl-Filmen sei, genau das aber den Streifen auch sanfter mache. "SWR 2" bezeichnet "Rimini" neutral als "tieftraurigen Film", während "Blickpunkt: Film" konkretere Worte findet: 'Rimini' ist als Film vor allem auf den ersten Blick simpel gestrickt und brachial", aber der Schlager erlange hier "im richtig gelebten Kontext nochmal eine andere, tiefere Qualität."

Hin- und hergerissen war auch "rbb24.de": "An die Stelle des Schockierenden tritt nicht viel, keine tiefergehende Milieu- oder Charakterstudie als in seinen früheren Werken. So ist der Film mit seinen knapp zwei Stunden stellenweise etwas zäh." Der Schockwert sei in "Rimini" weniger stark ausgeprägt als in früheren Seidl-Filmen, aber trotzdem sei er als "derbe Charakterstudie sehenswert".

Am besten: Einfach ab ins Kino und selbst eine Meinung bilden!

"Rimini" startet am 8. April im Kino.