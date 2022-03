"Glassboy": Der Trailer zum bewegenden Familienfilm

Was kann ein Junge schon gegen seine über-fürsorgliche Familie ausrichten, die ihn von anderen Kindern isoliert? Um diese Frage dreht sich der tragikomische Kinderfilm "Glassboy", eine italienisch-österreichisch-schweizerische Co-Produktion.

Im Fokus steht der elfjährige Pino. Pino leidet an einer lebensbedrohlichen Form der Bluterkrankheit und darf das Haus nicht verlassen. Auf dem Adelssitz seiner Familie führt er ein abgeschottetes Leben fern von Gleichaltrigen, fast wie in einem Aquarium – oder einem Glashaus. Spannende und aufregende Dinge? Die spielen sich nur in seiner Fantasie ab.

Als er die Chance bekommt, Teil einer Kinderbande zu werden, beginnt Pino, um seine Freiheit zu kämpfen. Doch plötzlich ist Pino verschwunden. Die Polizei vermutet, dass er einfach nur ausgerissen ist. Aber seine FreundInnen Mavi, Ciccio, Domenico und Mei Ming glauben nicht daran. Sie ziehen los, um ihren Freund zu finden.

Hier der Trailer: