Jack the Ripper findet kein Ende. Dieser mysteriöse Serien-Killer aus dem viktorianischen England bietet immer einen guten Filmstoff und heizt die Spekulationen über seine wahre Identität nach wie vor an. In der britischen Independent-Produktion "Ripper Untold" wird den diversen Theorien nun eine weitere hinzugefügt.

Welche Wendung der legendäre Fall diesmal nehmen wird, verrät der Trailer natürlich noch nicht, macht aber dennoch Lust auf den Film, der auf Amazon Prime verfügbar ist: