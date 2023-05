Robert Pattinson (36) und Suki Waterhouse (31) haben sich mal wieder zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar posierte bei der Met Gala in New York auf dem roten Teppich. Obwohl die beiden britischen Stars seit 2018 zusammen sind, hatten sie sich erst im Dezember 2022 erstmals öffentlich als Pärchen "geoutet", bei einer Dior-Modenschau in Ägypten.

Robert Pattinson überraschte bei der Spendengala zugunsten der Kostümabteilung mit einer Art Rock über einer Anzugshose. Unter einem dunkelblauen Smoking trug er ein weißes Hemd, das am Kragen mit einer Brosche befestigt war. Suki Waterhouse kam in einem Naked Dress mit floralen Applikationen.