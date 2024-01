Barry Keoghan: Die 5 besten Filme des "Saltburn"-Stars

Krieg in der Luft, Krieg am Land und Krieg im Wasser. 1940 sind 400.000 britische Soldaten am Strand der französischen Stadt Dünkirchen von deutschen Soldaten eingekesselt. Christopher Nolan hält sich hier ganz an die Regeln Hitchcocks und schneidet von einer spannungsgeladenen Szene in die nächste.

Barry Keoghan spielt hier einen Teenager, der sich gemeinsam mit seinem Vater in einem kleinen Segelbot von der britischen Küste aufmacht, um verwundete Soldaten zu bergen. Es war der erste Blockbuster-Auftritt des irischen Schauspielers, der sich hier in einen hochkarätigen Cast eingliedert und schon damals herausstach.

