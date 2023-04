"Robocop": Neuer Film und Serie bei Amazon Prime Video geplant

Mit ihm sollten sich Kriminelle besser nicht anlegen, denn er versteht keinen Spaß, was Verstöße gegen das Gesetz betrifft, ist in der Verbrechensbekämpfung äußerst effizient und erweist sich als praktisch unbesiegbar. Sein Name: Robocop.

Wie aus einer "Deadline"-Meldung hervorgeht, stehen uns womöglich viele neue Abenteuer mit dem besonderen Roboter bevor. Da Amazon kürzlich das MGM-Studio aufgekauft hat, erwarb der Streaming-Riese zugleich auch die Rechte an diversen Film- und Serientiteln.

Daher stehen die Chancen gut, dass uns in den nächsten Jahren eine Fülle an Remakes zu bekannten Produktionen erwarten. Zu den möglichen Titeln zählen: "Natürlich blond", "Der rosarote Panther", "Die Thomas Crown Affäre", "Die glorreichen Sieben", "Stargate" – und eben auch "Robocop".