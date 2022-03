"RoleModels": ZDF-Mediathek zeigt Dokuserie zum Weltfrauentag

Erste Folge: Nikeata Thompson

Die erste Folge zeigt Nikeata Thompson unter anderem bei ihrer choreografischen Arbeit für den Berliner Friedrichstadt-Palast. Die selbstbewusste Powerfrau hat schon einige aufregende Karrieremomente erlebt: Nach Tourneen und Auftritten mit Seeed, Lena Meyer-Landrut, Jan Delay oder Frida Gold gelang ihr durch "Got to Dance" und "Germanys Next Topmodel" auch im TV der Durchbruch.

In "RoleModels" stöbert Thompson, die in Birmingham geboren wurde und mit sechs Jahren nach Deutschland kam, in Fotos aus ihrer Kindheit. Sie erinnert sich daran, wie es war, als Schwarzes Mädchen in einer mehrheitlich Weißen Umgebung aufzuwachsen, und spricht offen über ihre Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung. In eigens für "RoleModels" inszenierten Sequenzen glänzt Nikeata Thompson mit ihrem Können als Tänzerin.