"Romy und Michele 2": Kommt bald ein Sequel der Kult-Blondinen?

"Also gibt es nichts Offizielles zu berichten, aber ich kann inoffiziell darauf hinweisen, dass wir näher dran [an einer Reunion] sind als je zuvor", berichtet die 54-jährige Schauspielerin. "Jedes Mal sage ich: 'Kommt schon, bitte lass irgendwas tun!', und jetzt denke ich: 'Okay, okay, wir kommen näher!'" Sehr aufregend sei das Ganze, meint sie unter Beifall des Publikums. "Ich kann noch nichts sagen, aber vielleicht ist etwas in Arbeit."

Seht hier das Video von Mira Sorvinos Auftritt: