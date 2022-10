Jeder kennt Romeo und Julia, aber wer kennt Rosalinde? Disney+ präsentiert uns mit der gleichnamigen Romcom eine Verfilmung des Shakespeare-Klassikers, die man so noch nie zuvor gesehen hat und die erfrischend anders ist.

Seht euch hier den witzig-frechen Trailer zu "Rosalinde" an, in der Romeos Ex im Fokus der Erzählung steht: