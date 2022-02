In "Schlaflos in Seattle" ist es das Radio, das Hanks und Ryan zusammenbringt, in "E-Mail für dich" das Internet. Da soll noch einer sagen, die moderne Technik hätte die Romantik gekillt! Der Film ist ein ein Liebesbrief an die Sanftmut der zwischenmenschlichen Intimität und ein Plädoyer an die ewige Hoffnung, dass es da draußen jemanden gibt, der einen glücklich machen kann.

Ganz großes Gefühlskino, das einem obendrein den Mut verleiht, die eigenen Mauern einzubrechen.

