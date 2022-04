"RuPaul's Drag Race All Stars 7" vereint frühere Gewinnerinnen

Fans von "RuPaul's Drag Race" (sprich: die gesamte Menschheit) haben schon lange einen gemeinsamen Traum: Wie cool wäre es, wenn in einer Staffel ausschließlich Gewinnerinnen aus früheren Staffeln auftreten würden? Eine All-Winners-Season sozusagen? Hätte unser Leben dann nicht endlich wieder einen Sinn? Und vor allem: Würden wir damit nicht das kunterbunteste queere Entertainment-Format aller Zeiten geliefert bekommen?

Weil im Leben manchmal eben doch Träume in Erfüllung gehen, ist es nun soweit: "RuPaul's Drag Race All Stars 7" präsentiert ausschließlich Drag Queens, die in den vergangenen Jahren bereits die Krone für sich beanspruchen konnten (bisher traten allgemein Kandidatinnen aus früheren Staffeln auf, egal, ob Gewinnerin oder nicht). Queens im doppelten Sinne, also.