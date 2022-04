"The Ultimatum" auf Netflix: Welche Paare sind noch zusammen?

Shanique (24) und Randall (26)

Shanique stellte Randall vor die Entscheidung, zu heiraten oder Schluss zu machen. Die beiden ließen sich auf das Experiment ein und Randall fand in Kandidatin Madlyn eine Frau, die er sich ebenfalls an seiner Seite vorstellen könnte. Randall und Shanique finden in der letzten bisher verfügbaren Folge wieder zueinander und ein Antrag scheint durchaus wahrscheinlich zu sein. Auf Instagram ist zu sehen, dass sie beide nach dem Dreh in Jamaica waren.