"Rush Hour 4": Wie stehen Chancen für ein Tucker-Chan-Comeback?

Bereits mehr als zwei Jahrzehnte sind vergangen, seitdem Action-Legende Jackie Chan und Comedian Chris Tucker erstmals bei einem "Rush Hour"-Film gemeinsame Sache gemacht haben.

Dieses kriminelle Buddy-Movie war dermaßen spannend und witzig, dass es 2001 und 2007 noch zwei Sequels gegeben hat – Teil 3 wurde sogar durch das Mitwirken von Roman Polanski als Pariser Kommissar veredelt.

Lange Vorbereitungszeit

Bei so viel Erfolg stellt sich eigentlich nur noch die Frage, "wann" und nicht "ob" es einen vierten Teil geben wird. Über die Jahre hinweg haben sich die Vorzeichen gemehrt, dass sich "Rush Hour 4" in Vorbereitung befindet. Via "Digital Spy" hat Chan schon 2017 sein OK zu einem Drehbuch gegeben und nur noch auf Tuckers Zusage gewartet, die bald danach erfolgte. Daher wurde 2018 für den Dreh vorgesehen, woraus aber offensichtlich nichts geworden ist.

Nach einem weiteren Jahr verriet Tucker im "Wing It"-Podcast Folgendes: "Wir überarbeiten das Drehbuch noch in ein paar Punkten, aber wir alle wollen diesen Film verwirklichen." Kurz darauf heizte Tucker die Hoffnung auf das Sequel durch ein Instagram-Posting an: Auf dem veröffentlichten Foto sind er und Chan zu sehen, wie sie beide jeweils vier Finger in die Höhe halten.