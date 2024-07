Wenn Reynolds und Jackman erstmals in ihren legendären Marvel-Rollen im MCU aufeinandertreffen, geht es natürlich besonders wild auf der Leinwand zu. Nach dem ganzen Spektakel ist aber in einem derartigen Film doch garantiert nicht Schluss, sobald der Abspann einsetzt. Wir verraten euch daher, ob es in "Deadpool & Wolverine" eine oder mehrere Bonus-Szenen gibt.

Wir erhalten kurze Einblicke in die Dreharbeiten, obendrein melden sich ein deutlich jüngerer Reynolds (er war ja schon in "X-Men Origins: Wolverine" als Wade Wilson dabei) und ein gutgelaunter Jackman zu Wort, weil auch Ausschnitte damaliger Interviews eingespielt werden. Zugleich sind etliche Ko-Stars wie Patrick Stewart , Ian McKellen und Halle Berry in ihren mittlerweile legendären Rollen zu sehen.

Zunächst erhebt sich die Frage nach einer Mid-Credit-Szene . Tatsächlich gibt es einen nostalgischen Abspann , denn während die unzähligen Namen auf der Leinwand an uns vorüberziehen, bleibt der rechte Bildrand für ein kleines Fenster ausgespart, in dem wir vor allem Szenen aus dem ersten "X-Men"-Film von 2000 geboten gekommen.

Deadpool und The Human Torch

Diese Mid-Credit-Szene gehört also ganz der Erinnerung, aber wir dürfen bestimmt auch noch mit einer etwas aktuelleren Post-Credit-Szene rechnen. Das Warten auf das Abspannende lohnt sich in der Tat, denn nun erscheint wieder Deadpool auf der Leinwand. Er steht in der TVA-Zentrale und erklärt, dass er die gegen ihn erhobene Beschuldigung, den Tod von Johnny Storm aka. The Human Torch (Chris Evans) veranlasst zu haben, nicht auf sich sitzen lassen will.

Zur Erinnerung: als er gemeinsam mit Wolverine und Johnny als Gefangener vor Cassandra Nova (Emma Corrin) landete, konnte er als typisches Plappermaul den Mund nicht halten und verriet der kahlköpfigen Schurkin, wie sehr Johnny angeblich über sie gelästert habe. Der stritt das verzweifelt ab, doch das nützte ihm nichts, denn durch eine kurze Handbewegung verwandelte ihn Nova in einen losen Haufen aus Muskeln und Knochen.

In der nachgereichten Szene spult Deadpool nun mit einem TVA-Gerät die Zeit zurück und wir sehen wieder die drei gefangenen Helden. Johnny sagt tatsächlich all jene unschönen Dinge über Cassandra und ist - zynisch ausgedrückt - somit immerhin nicht völlig grundlos gestorben; Deadpool hingegen hat seinen Ruf gerettet (also ob es da noch etwas zu retten gäbe). Oder hat der alte Trickser die Szene womöglich überhaupt gefälscht?

"Deadpool & Wolverine" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten.